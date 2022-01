Covaxin for children : ओमिक्रोन वेरिएंट के आने से कोरोना वायरस केसेस लगातार ही बढ़ रहे हैं. इस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए सरकार और हेल्थ ऑफिशियल्स हर (Covaxin for children)मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. इसी के साथ सरकार ने बच्चे और सीनियर सिटीजन के लिए नए कोवीड बूस्टर गाइडलाइन्स इश्यू किए हैं जिसके तहत 60 साल और(Covaxin for 15-18 year olds) उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को तीसरी प्रिकॉशन डोज (Expert on covaxin for children) आखिरी लिए डोज के 9 महीने के गैप में लेनी और 15 से 18 साल के बच्चों को केवल Covaxin लेनी है. इस वीडियो में Dr. Farah Ingale, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल हमे नई बूस्टर शॉट गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देंगी, साथ ही वह यह भी बताएंगी की बच्चों को केवल Covaxin ही क्यों लगेगी.Also Read - Fitness Tips: Toned और Sculpted सिक्स पैक एब्स चाहिए तो आज से ही फॉलो करें यह एक्सरसाइज | Watch Video