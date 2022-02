फाइजर और बायो एन टेक कंपनियों ने अमेरिका में एफडीए (FDA United States of America) से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीका अप्रूव करने का अनुरोध किया है. दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियों फ़ाइज़र और बायो एन टेक (Pharma Giant Pfizer and Bio N Tech) ने FDA को परीक्षणों से संबंधित आँकड़े सौंप दिए हैं. अमरीका का फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Food and Drug Administration) 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों के आपात उपयोग की मंजूरी इस महीने के अंत तक दे सकता है. फ़ाइज़र ने कहा है कि अगर FDA की मंजूरी मिल जाती है तो 6 माह से 4 वर्ष तक के बच्चों को यह टीके दिए जाएंगे.