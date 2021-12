New Corona Variant ‘Omicron’ sweeps the T-Twenty series between India and South Africa: Cricket South Africa ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ तीन टेस्ट और तीन वनडे मैच होंगे. यह मैच Strict Bio-Secure Conditions में खेले जाएंगे. Omicron घातक है या नहीं अभी पता नहीं है लेकिन इस दौरे के 4 टी-ट्वेंटी मैचों पर इसने पानी फेर दिया है. 8 दिसम्बर को भारतीय टीम की घोषणा होगी. फिटनेस को लेकर की खिलाड़ियों पर लटक रही है बाहर होने की तलवार.Also Read - कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने विकसित किया Chewing Gum | Watch Video

न्यूजीलैंड से 3 टी-ट्वेंटी और 2 टेस्ट मैचों की series में क्लीन स्वीप करने के बाद Indian का जोश High है भारतीय क्रिकेट टीम दिसंबर के आखिर में अफ्रीका जा रही है, जहां उसे 3 टेस्ट और 3 वनडे खेलना है दक्षिण अफ्रीका ही वह देश है जहां Corona के नए Variant ‘Omicron’ का 9 नवंबर को पता चला Omicron घातक है या नहीं अभी पता नहीं है लेकिन इस दौरे के 4 टी-ट्वेंटी मैचों पर इसने पानी फेर दिया है WHO के साथ South Africa के एक्सपोर्ट्स ने मीटिंग में बताया कि कोरोना के मामलों में upsurge है लेकिन Omicron की Severity इस weekend तक पता चलेगी Cricket South Africa ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ तीन टेस्ट और तीन वनडे मैच होंगे यह मैच Strict Bio-Secure Conditions में खेले जाएंगे क्या होगा schedule?

टेस्ट मैच: India vs South Africa Test Schedule

1- 26 से 30 दिसंबर, सेंचुरियन में

2- 3 से 7 जनवरी, जोहनेसबर्ग में

2- 3 से 7 जनवरी, जोहनेसबर्ग में

3- 11 से 15 जनवरी, केप टाउन में

वन डे: India vs South Africa One-Day Schedule

1- 19 जनवरी, पार्ल

2- 21 जनवरी, पार्ल

3- 23 जनवरी, केप टाउन