IPL 2021 CSK vs SRH Match Preview Video: आईपीएल (Indian Premier League 2021) में आज 23वें मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद (Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad) की चुनौती है. वीडियो में जानिए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Dhoni CSK), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की संभावित टीम संभावित-XI (CSK vs SRH playing 11), पिच रिपोर्ट, (CSK vs SRH Arun Jaitley Stadium Delhi pitch report) मौसम का हाल (CSK vs SRH Delhi Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स. Also Read - IPL 2021: Rishabh Pant की कप्तानी पर गुस्साए Virender Sehwag, बोले- 10 में से 5 नंबर के भी लायक नहीं

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो चेन्‍नई और हैदराबाद (CSK vs SRH) के बीच कुल 15 मैच खेले गए हैं. हैदराबाद इनमे से केवल चार मुकाबले ही जीत पाई है. वहीं, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की बात की जाए तो उसने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. Also Read - IPL 2021 Point Table Updates: DC को हराकर 10 अंकों के साथ फिर नंबर 1 बना RCB, Purple Cap में सबसे आगे Harshal Patel