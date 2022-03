Cyclone Alert in Bay of Bengal: बंगाल की खाड़ी पर बना Weather System प्रभावी होकर अब चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) की intensity में पहुँच गया है. तूफान आसनी (Cyclonic Storm ASANI) म्यांमार की तरफ बढ़ेगा और 22-23 मार्च के बीच इसका Landfall Myanmar में हो सकता है. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में अब तक हो रही भारी बारिश कम हो जाएगी. लेकिन भारत के Northeastern States में इसके करण बारिश बढ़ने की संभावना है. | Watch VideoAlso Read - MP के 9 जिलों में अगले दो दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी, नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री