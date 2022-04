दिल्ली कैपिटल्स आज के IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी. KKR और DC के बीच मैच वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede stadium Mumbai ipl match) में शाम 7:30pm बजे से होगा, जबकि टॉस शाम 7 बजे होगा. प्रदर्शन के मामले में, दोनों टीमों के छह-छह अंक हैं और उन्हें प्लेऑफ (IPL 2022 Points table) में जगह बनाने के लिए अपने सभी शेष गेम जीतने की जरूरत है. दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के संभावित प्लेइंग 11 (Playing 11 prediction), मैच के दौरान मुंबई में मौसम की स्थिति और पिच रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें.

Playing XIs Delhi Capitals: पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, सरफराज खान, ऋषभ पंत (c) (wk), रोवमैन पॉवेल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद

Playing XIs Kolkata Knight Riders: वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, श्रेयस अय्यर (c), एरोन फिंच, शेल्डन जैक्सन (wk), रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, टिम साउथी, शिवम मावी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती