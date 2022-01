Covaxin And Covishield Open Market Approval Recommendation: भारत के औषधि महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने देश में बने दोनों कोविड रोधी टीकों-कोविशील्ड और कोवैक्सीन (Covaxin and Covishield) को खुले बाजारों में बिकने के लिए मंजूरी देने के लिए सिफारिश की है. इससे पहले जो भी टीके लगाए जा रहे थे वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आपात स्थिति में टीकों को इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल के अंतर्गत लगाए जा रहे थे. इस सिफारिश के मंजूर होते ही सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को खुले बाजारों में बेचने की अनुमति मिल जाएगी.Also Read - Covid-19 Booster Dose: भारत बायोटेक का दावा Covaxin बूस्टर डोज़ Delta, Omicron दोनों Variant पर प्रभावी