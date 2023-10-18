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Delhi Meerut RRTS: Rapid Rail से होगी आपकी कमाई दोगुनी, PM Modi का 'सबसे बड़ा प्रोजेक्ट' । RRTS
Delhi Meerut Rapid Rail: Delhi से Meerut की दूरी को कम करने के लिए Rapid Rail का Trail Run किया ...
Delhi Meerut Rapid Rail: Delhi से Meerut की दूरी को कम करने के लिए Rapid Rail का Trail Run किया जा रहा है. Metro से भी ज्यादा शानदार बनाई गई ये RRTS Delhi से Meerut तक की दूरी मात्र 40 मिनट में पूरा कर लेगी. आगे वाले वक्त में ये Rapid Rail Project पूरे NCR में फैल जाएगा. PM Modi अब 20 अक्टूबर को इस Rapid Rail का Inauguration करेंगे.
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