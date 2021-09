Home Remedies/tips for teeth whitening : सुंदर, सफेद और चमकीले दांत हर किसी की चाहत होती है. यह हमारी मुस्कान और व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं. लेकिन कई बार दांतो को पीलेपन का सामना(Homely remedies for teeth whitening) करना पड़ सकता है. अत्यधिक चाय, काफी, शराब या तंबाकू का सेवन करना आपके दांतो की सफेदी छीन सकते हैं और इन्हें कमजोर भी बना सकते हैं. अगर आप भी( tips for teeth whitening) चमकीले और सफेद दांत चाहते हैं और ज़्यादा(Dental care) मशक्कत या खर्च नही करना चाहते, तो हम आपके लिए लेकर आए दांत की सफाई के लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो दांतो के पीलेपन को हटाने में करेंगे आपकी मदद. आइए यह वीडियो देखते हैं और जानते हैं क्या हैं वो घरेलू नुस्खे.Also Read - Ghee VS Oil: जानें क्यों घी का सेवन है तेल से ज्यादा लाभदायक ? वीडियो देखें