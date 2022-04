Deshhit: ‘रूस न रुकेगा, न झुकेगा’, कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं रूसी सरकार के बयान. अमरीका और यूरोप के कई देशों ने अब खुलकर यूक्रेन का साथ देने का मन बना लिया है लेकिन रूस पीछे हटने वाला नहीं है. इस लड़ाई के बीच रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण शहर खारकीव को खंडहर बना दिया है. जो शहर कभी IT City के नाम से जाना जाता था आज उस शहर से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं | Watch VideoAlso Read - फ़्रांस में इमैनुएल मैक्रों के दोबारा चुनाव जीतने और भारत तथा विश्व पर इसके प्रभाव पर Exclusive Talk with Amit Bansal