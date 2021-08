What is Active And Passive Investing/ क्‍या हैं एक्टिव और पैसिव निवेश के बीच का अंतर?: एक्टिव और पैसिव निवेश पर बहस करना कोई नई बात नहीं है. म्‍यूचुअल फंड में दो बड़ी कैटेगरी है. इनमें से एक कैटेगरी का नाम एक्टिव फंड्स (Active Funds) और दूसरे का नाम पैसिव फंड्स (Passive Funds) है. पैसिव फंड में मार्केट इंडेक्‍स ट्रैक करने के बाद ही निवेश से जुड़े फैसले लिए जाते हैं. जबकि एक्टिव निवेश में, यह काम मैनेजर का देखना होता है कि वे किस तरह से निवेश पर मुनाफा कमाएं. इसके अंतर (Difference between active and passive investing) को जानने के लिए कि दोनों में से क्‍या बेहतर है, मोहित गैंग, संस्थापक, मनीफ्रंट, आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जो आपके निर्णय को आसान बना देगा. अभी वीडियो देखें.Also Read - Weekly Market Outlook August 2 - August 8 in Hindi: जरूरी बातें, जिन्हें शेयर मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर्स ध्यान में रखें | Watch Video by Expert

डिस्क्लैमर : इस वीडियो में व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं न कि फर्म के विचार। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है. Also Read - Weekly Market Outlook July 26 – August 1: जरूरी बातें, जिन्हें शेयर मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर्स ध्यान में रखें