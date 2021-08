इन कई प्रकार के पुश-अप्स का अभ्यास करके अपने अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं: (Push-Up Exercise) यदि आप अपने ऊपरी शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपनी मूल शक्ति में सुधार करना चाहते हैं, तो पुशअप एक आदर्श व्यायाम है जो इसे हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है. जबकि कई लोगों को पुशअप्स काफी मुश्किल लगते हैं, (how to do push-ups) इसमें कई आसान तरीके हैं जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है. (Different types of Push-Ups) वॉल पुशअप्स से शुरू होकर झुके हुए पुशअप्स तक और फिर स्टैंडर्ड फ्लोर पुशअप्स तक काम करने से आपके फॉर्म और तकनीक में सुधार हो सकता है. तो अगर आप अपनी छाती, कंधे, हाथ और कोर को मजबूत (Push-Ups to build core strength) करना चाहते हैं, तो हमारे साथ डोलन आचार्य, फिटनेस कोच, FITTR, जो इस वीडियो में कई प्रकार के पुशअप्स करके दिखाती हैं, जिनका आप कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं. वीडियो जरूर देखें.Also Read - Protein Consumption Daily: आपके शरीर के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है? न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा से जानें