University of Cambridge religious scholar Rev. Dr. Andrew Davison, who also holds a doctorate in biochemistry from Oxford, is one of the 24 theologians enlisted to help with the project. Alien की खोज में विज्ञान अपने रास्ते से आगे बढ़ेगा तो धार्मिक विशेषज्ञ धर्म और अध्यात्म के मार्ग से अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की टोह लेने में मदद करेंगे. Alien Hunting Mission में 24 धर्म शास्त्रों की टीम में ब्रिटेन के मशहूर पादरी डॉक्टर एंड्रयू डेविसन भी शामिल होंगे.