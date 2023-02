Hindi Video Gallery

Blade के बीच में क्यों रहती है खाली जगह? वीडियो में वजह जानकर रह जाएंगे दंग | Watch Video

Why Empty Space in the Middle of Blade: कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं ब्लेड के बीचोंबीच बनी हुई डिज़ाइन का आखिर क्या काम है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं. देखें वीडियो

Why Empty Space in the Middle of Blade: कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं. हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह दरअसल ब्लेड हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लेड के बीचों-बीच एक डिजाइन बना होता है. इस डिजाइन का मतलब क्या होता है यह शायद ही आप जानते होंगे. तो आपको बता दें, पहले के दौर में ब्लेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शेविंग के लिए होता था, ऐसे में इसके बीच खाली जगह और डिजाइन बनाने के पीछे की वजह यह थी कि वह रेजर के बोल्ट में ढंग से फिट हो जाए. इसके बारे में और भी विस्तार से वीडियो में जानें. देखें वीडियो