Durga Puja 2021 : नवरात्री में दुर्गा पूजा का एक अलग महत्व होता है. हर साल हम दुर्गा पूजा को काफी धूम धाम से मानते हैं. दशहरा में हम हर साल पंडाल दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कई (Durga Puja looks inspired by Bollywood celebs you can try)बार यह डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है की इस दिन हम ऐसा क्या पहने या खुद को किस प्रकार से स्टाइल करें जिससे हम खूबसूरत लगे. इसलिए (Durga Puja looks)आज हम आपके लिए लाए हैं (Durga Puja 2021)आपके फेवरेट सेलिब्रिटी द्वारा पहने दुर्गा पूजा के ट्रेडिटिनल आउटफिट्स की लिस्ट जो इस दुर्गा पूजा में आप भी ट्राई कर सकती हैं और दिख सकती हैं बिल्कुल अलग. वीडियो देखें