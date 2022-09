DU North Campus Best Places to stay PG and rates Explained: दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत के हर राज्य से स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते है. जिसके कारण उनको कॉलेज के आस-पास रहने का इंतज़ाम करना पड़ता. अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नार्थ कैंपस में एडमिशन ले रहे है और रहने के लिए पेइंग गेस्ट (PG) ढूंढ रहे है तो वीडियो अंत तक देखें. वीडियो में हमने बताई है नार्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रहने की सबसे बेहतरीन जगहें जहा आप काम बजट में रह सकते है और जो जगहे मेट्रो और मार्किट के पास भी है. कमला नगर, मुख़र्जी नगर, हडसन लेन है नार्थ कैंपस के पास रहने के बेस्ट एरियाज.Also Read - EV बैटरियों के लिए नए सुरक्षा नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे, वीडियो में जानें डिटेल्स