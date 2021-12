North Indian Hilly states to get snowfall while plains will have rains as Western Disturbance will be affecting the region: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी और होगी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों के साथ-साथ मध्य प्रदेश तक बारिश होने की है संभावना.