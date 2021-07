ईद-उल-अधा या बकरीद दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मुस्लिम त्योहारों में से एक है. बकरीद इस्लामिक पवित्र तीर्थयात्रा यानी हज के महीने के अंत में मनाया जाता है. यह चंद्र इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में पड़ता है. इस साल भारत में बकरीद 21 जुलाई को मनाई जाएगी. (Bakra Eid date) इसके अलावा, बकरीद कुछ मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों का स्वाद लेने का समय है. परिवार विभिन्न व्यंजन बनाते हैं और फिर उन्हें एक साथ खाते हैं. Eid Al-Adha 2021: Dawat-e-Khaas पकवान, घर पर बनाए मैंगो फिरनी दोगुना हो जाएगा त्योहार का मजा. Watch Video..

Recipes to make on Eid in Hindi