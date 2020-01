Elli Avrram Photos Shoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवराम (Elli Avrram) अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज़ को लेकर चर्चा में रहती हैं. एली अवराम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखाई देती हैं. हाल ही में एली अवराम Elli Avrram Video ने अपने सोशल मीडिया पर अलग अंदाज़ में फोटो शेयर की हैं. वायरल हो रही इन तस्वीरों में एली अवराम टॉयलेट में बैठी हुई फोन पर बाते करती दिखाई दे रही हैं एली अवराम का ये अजीब फोटोशूट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं। इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा- ‘That Sunday,morning when you get a call from your overprotective friend एली ने आगे लिखा- to hear about last night. Ahaa oh hmmm mmmhmm eem oops ok.’ एली अवराम ‘बिग बॉस सीजन 7 ‘ का हिस्सा रह चुकीं हैं एली अवराम फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं’ में दिखाई दी थी एली ने अपना पहला विज्ञापन एवरेडी बटेरीज अक्षय कुमार के साथ किया था ऐली को बॉलीवुड में पहला ब्रेक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ‘मिकी वायरस’ से मिला इस फिल्म में उनके अपोजिट टीवी होस्ट मनीष पॉल नजर आये थे हालंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं मचा सकी एली अवराम के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फ़ॉलोअर हैं.