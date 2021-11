Bigg Boss: आने वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अफसाना खान को उनके अशिष्ट व्यवहार के कारण बिग बॉस 15 के घर से बाहर कर दिया जाएगा, (Afsana Khan) पहले भी कई बार कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर से निकाला जा चुका है, कंटेस्टेंट अपनी गलतियों के कारण बाहर हो गए थे, (Contestants were thrown out of Bigg Boss house) तो आइए आपको बताते हैं उन कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जिन्हें शो से बाहर कर दिया गया था.Also Read - Katrina Kaif Net Worth: कैटरीना कैफ की नेट वर्थ और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन देखकर उड़ जायेंगे आपके होश | Watch Video