Nushrratt Bharuccha and Vishal Furia Exclusive : बॉलिवुड ऐक्ट्रेस नुशरत भरूचा कई हिट बॉलीवुड फिल्में जैसे ड्रीम गर्ल, सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा और आकाश वाणी जैसी फिल्मों में अपनी फ्लॉलेस एक्टिंग टैलेंट का कमाल दिखा चुकी हैं. बहुत ही कम समय में उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में स्थापित किया है. अब उनकी अगली फ़िल्म छोरी जो की एक हॉरर फिल्म है और जिसे विशाल फुरिया ने डायरेक्ट किया है, 26 नवंबर को होने जा रही है रिलीज़. India.com को दिए इस ख़ास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नुशरत और विशाल ने की अपनी आगामी फिल्म छोरी पर ढेर सारी बातें और शेयर किया अपना शूटिंग एक्सपीरियंस. वीडियो देखें.