Why do electric vehicles catch fire? बीते सालों में इलेक्ट्रिक वहां लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. EV का क्रेज इतना बढ़ गया है की आजकल हर दूसरे इंसान के पास इलेक्ट्रिक वाहन ज़रूर होता है. हालांकि, पीछे कुछ वक्त से इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं (Why does an EV catch fire) सामना आ रही हैं. पुणे का एक ओला स्कूटर धू धू कर जल उठा. हालांकि, इस हादसे में किसी को चोट पहुंचने की ख़बर सामने नहीं आई है. वहीं दूसरी घटना तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई जहां घर में चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक वाहन ने आग पकड़ ली (Electric vehicles) जिस वजह से घर में सो रहे पिता और बेटी की मौत हो गई. जहां सरकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है, वहीं इस तरह की भयावह घटनाएं लोगों में Ev को लेकर डर पैदा कर रही हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं की क्यों लग रही है इलेक्ट्रिक वाहनों में आग और इससे कैसे बचा जा सकता है. देखें यह वीडियो.Also Read - इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ी, तीन गुना का इजाफा, जानें किस कार और बाइक ने मारी बाजी