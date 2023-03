Hindi Video Gallery

Excessive Salt Intake: WHO का दावा, खाने में ज्यादा नमक बन रहा मौत का कारण | Watch Video

Excessive Salt Intake: नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन दुनियाभर में हो रहीं मौतों और बीमारियों की अहम वजह है. ऐसा हम नहीं बल्कि WHO का कहना है. WHO ने दावा किया है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण नमक है. WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा नमक कई बीमारियों की वजह बनता है. WHO का लक्ष्य 2025 तक लोगों के खाने से 30 प्रतिशत नमक कम करने का है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं लगता. केवल नौ देशों -ब्राजील, चिली, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, स्पेन और उरुग्वे ने ही नमक कम खाने के लिए कुछ खास तरह के नियम बनाए हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सात सालों में करीब लाखों लोग इससे जुड़ी बीमारियों से अपनी जान गंवा सकते हैं. वीडियो में जानें ज्यादा नमक के सेवन से क्या-क्या बीमारियां हो रही हैं.