बुल्ली बाई एप को लेकर देश भर में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है.दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक मास्टरमाइंड को आसाम से गिरफ्तार किया है तो मुंबई पुलिस ने भी तीन गिरफ्तारियां की है.मुंबई पुलिस में शिकायत करनेवाली विक्टिम से India.com की खास बातचीत. एंटी मुस्लिम बिगोटरी का जो माहौल है, it is not healthy for the society, मुस्लिम होने की वजह से वो महिलाएं ऐसे अटैक्स के लिए valunerable हैं.शिकायतकर्ता का दावा – बुल्लि बाई एप ये समाज में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत का नतीजा है.