Why Indian Muslim Players do not pray Namaaz on the cricket ground, reveals former cricketer Mohammad Kaif: हमने कई बार पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान पर नमाज अदा करते देखा है. लेकिन भारतीय मुस्लिम क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ज़ी न्यूज़ के साथ एक विशेष बातचीत में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने खुलासा किया और अपनी वजह भी बताई.