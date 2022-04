Electric Aeroplane in The World: आपने इलेक्ट्रिक रिक्शा, बस, साइकिल और कार के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक प्लेन (electric aeroplane) के बारे में सुना है. हम आपको बताते हैं इसके बारे में. पेरिस के एक एयर शो में विश्व के पहले इलेक्ट्रिक प्लेन (electric flight) का प्रदर्शन किया गया था. इस अनोखे ई-प्लेन का नाम एलिस (Alice) है. इसकी बैटरी का वजन प्लेन के कुल वजन का 65 फीसदी है. यह इलेक्ट्रिक गाड़ी (first electric aeroplane) की तरह ही चार्ज होगा और फुल चार्ज होने पर यह 600 मील या करीब 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है. ई-प्लेन के बारे और भी विस्तार से वीडियो में जानें.Also Read - धांसू फीचर्स के साथ आ रही है मारुति की नई कार XL6, जानें कब होगी लॉन्च