Flipkart Big Billion Days Sale 2021 Best Deals: फ्लिपकार्ट ने 3rd अक्टूबर से बिग बिलियन डेज सेल की शुरुआत की. यह सेल 10 अक्टूबर तक चलेगी. इस मौके पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और होम एप्लायंस पर बंपर(Big Billion Days Sale) छुट मिलेगी. बिग बिलियन डेज सेल में भरी(Flipkart's Big Billion Days Sale 2021) डिस्काउंट के साथ साथ कई मिनी फ्लैश सेल भी शामिल होंगी. आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं की फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कौन से प्रोडक्ट्स पर कितना डिसकाउंट मिलेगा. वीडियो देखें