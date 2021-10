Flipkart Big Diwali Sale 2021 : हाल ही में हमने फ्लिपकार्ट की सालाना सेल बिग बिलियन डेज का लाभ उठाया जिसमे हमे गैजेट्स और होम एप्लायंस पर कई तरह के ऑफर्स, डील्स(Flipkart Big Diwali Sale 2021) और डिसकाउंट मिले. अब इस e- commerce giant ने बिग दिवाली सेल को अनाउंस किया है. यह सेल 17 अक्टूबर को शुरू हुआ है 23 अक्टूबर तक चलने वाला है. इस सेल में आपको स्मार्टफोंस और टेक्नोलॉजी(Deals and offers on smartphones in Big Diwali Sale) आइटम्स पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स मिलेंगे. बात एंड्रॉयड की हो या आईफोन मॉडल्स की, आपको आपके मनपसंद स्माफ्टफोंस पर धमाकेदार ऑफर्स मिलेंगे. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की आपको किन स्मार्टफोंस और गैजेट्स में कितने ऑफर्स मिलेंगे. ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखें.Also Read - iPhone 12 को इतनी कम कीमत में खरीदने का मौका फिर नहीं मिलेगा, जानिए ऑफर्स की डिटेल