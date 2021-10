Flipkart Diwali Sale 2021: फ्लिप्कार्ट ने अनाउंस किया इस महीने का तीसरा दिवाली सेल, फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल जो की 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा. इससे पहले e commerce giant फ्लिपकार्ट ने(Flipkart Big Diwali Sale 2021) बिग बिलियन डेज सेल और बिग दिवाली सेल भी होस्ट किया था. फ्लिप्कार्ट द्वारा जारी किए इस तीसरे फेस्टिव सेल में आपको स्मार्टफोंस, हेडफोन, स्पीकर्स और कंप्यूटर जैसे (Offers and discounts on smartphones by Flipkart)इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पर 80% तक की भारी छूट मिलेगी. इसके साथ ही टीवी एप्लायंस पर भी 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा. इन डील्स और ऑफर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यह वीडियो देखें.Also Read - JioMart Diwali Festive Season Sale 2021: इन स्मार्टफोंस पर मिलेगा बंपर डिसकाउंट, Video में जानें पूरी लिस्ट