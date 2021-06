दही-आम ना खाएं साथ-साथ दही खाते हैं, तो प्याज ना खाएं साथ मछली को दही में पकाकर खाना है अनहेल्दी दही खाने के बाद ना पिएं दूध केला और दही खाना भी नुकसानदायक

: दही खाने के सेहत पर कई फायदे होते हैं. पेट की सेहत दुरुस्त रहती है, गर्मी के दिनों में दही का सेवन पेट को ठंडा रखता है. दही में सबसे ज्यादा कैल्शियम, प्रोबायोटिक तत्व, विटामिन बी2, बी12, पोटैशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन आदि अधिक मात्रा में होता है. लेकिन इसे कुछ खाद्य पदार्थों के साथ खाने (Food combinations to avoid) से सेहत को नुकसान हो सकता है. Video – हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन दही के साथ (Foods to avoid eating with curd) करने से अपच, पेट दर्द, गैस, उल्टी आदि की समस्या हो सकती है.