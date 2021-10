Foods To Avoid At Night : रात के समय में एक प्रॉपर और Balanced डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रात में सही आहार नहीं लेंगे तो न सिर्फ आपको अनिद्रा हो सकती है बल्कि इसका(Foods to avoid at night) बुरा असर अपने स्वस्थ पर भी पड़ सकता है. इसलिए डिनर में पौष्टिक खाने का सेवन करना चाहिए जिससे आपका वजन भी सही रहता है और लाइफस्टाइल भी सुधार आता है. आज हम लेकर आए है यह(List of foods you should not consume before sleeping) विडियो जिसमे हम आपको बताएंगे की सोने से पहले आपको किन खानों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी नींद और अच्छे लाइफस्टाइल का आनंद ले सकें. वीडियो देखेंAlso Read - Ayurveda For Stress Relief : मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये आयुर्वेदिक टिप्स आएंगे काम, आज ही अपनाएं | वीडियो देखें