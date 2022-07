Former President of India: रामनाथ कोविन्द अब राष्ट्रपति के कार्यभार से मुक्त हो चुके है. इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ‘रामनाथ कोविन्द’ की रायसीना हिल्स से भी अब विदाई हो गई है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Of India) का 5 वर्ष का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है. रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) अब ‘रायसीना हिल्स’ की जगह दिल्ली स्थित 12 जनपथ में रहेंगे. उनके स्वागत के लिए 12 जनपथ को फूलों की मालाओं से सजा दिया गया है. आपको बता दें कि इस घर में पहले ‘रामविलास पासवान रहते थे और इसके नजदीक 10 जनपथ में ‘सोनिया गांधी’ रहती है.Also Read - राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आए रामनाथ कोविंद, बोलीं- भारतीय संविधान को कई बार रौंदा गया