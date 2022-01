Dara Singh Chauhan exclusive UP Election 2022 : यूपी मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान ने India. com se खास बातचीत. दारा सिंह ने बताया की उन्होंने भाजपा (Will Dara Singh Chauhan join Samajwadi Party)क्यों छोड़ा. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़ने का भी किया जिक्र. उन्होंने और क्या क्या बताया, यह जानने के लिए देखिए उनका एक्सक्लूजिव (Dara Singh Chauhan exclusive interview) इंटरव्यू.Also Read - UP Assembly Election 2022: कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 40 फीसद टिकट महिलाओं को