फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) में गिरगिट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गौतम गुलाटी (Gautam Gulati) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसे लेकर वो खूब सुर्ख़ियों में रहते हैं. गौतम गुलाटी ने Chandigarh Kare Aashiqui को छोड़ दिया है. आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म को छोड़ने की वजह यहां बताई है गौतम गुलाटी ने. इसके साथ ही उन्होंने कहा, “मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शो देखे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकारात्मक चरित्र के शेड्स को कैसे निखारा जाए, लुक से लेकर एक्सप्रेशन तक और भी बहुत कुछ. फिर, मैंने सलमान सर के विश्वास के साथ गिरगिट में अपने शेड्स जोड़े और इस तरह यह चरित्र जीवन में लाया गया.” Also Read - गौतम गुलाटी ने Radhe: Your Most Wanted Bhai को लेकर दिया ये बयान, गिरगिट बनकर छा गए एक्टर