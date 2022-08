[videourl url=”https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/jewellery_cleaning_tips.mp4/index.m3u8″ mp4url=”https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/jewellery_cleaning_tips.mp4/jewellery_cleaning_tips.mp4″ thumb=”https://vodakm.zeenews.com/vod/INDIA_COM/jewellery_cleaning_tips.mp4/screenshot/00000007.jpg” duration=”48″ mediaid=”jewellery_cleaning_tips”Also Read - इतने फैशनेबल कपड़े कहां से लाती हैं उर्फी जावेद? लोगों की हंसी का ठिकाना न रहा... बोले तभी तो हम कहें...

How To Clean Gold and Silver At Home: महिलाओं को ज्वेलरी पहनने का शौक ज्यादा होता है. महिलाएं ज्वेलरी पहनने के साथ-साथ उनकी सफाई का भी खास ध्यान रखती हैं. गहनों को हर रोज पहनने से उसमें गंदगी जम जाती है और धीरे-धीरे उसकी चमक कम होने लगती है. ज्यादातर महिलाएं इसे साफ कराने के लिए सुनार के पास लेकर जाती है. ऐसे में आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए हम आपको कुछ घरेलू टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने गहनों को घर पर ही आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको सुनार के पास जाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी. वीडियो में जानें घर पर कैसे गहनों को आसानी से चमका सकते हैं. Also Read - Top 5 Summer Looks 2021: अगर आप भी दिखना चाहते हैं गर्मियों में कूल और Comfortable, तो अपनाए ये लुक्स