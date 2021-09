Why ghee is better that oil : घी काफी गुणकारी होता है हमारे शरीर को काफी सारी बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता है. आयुर्वेद में के इसका सेवन काफी स्वास्थ्यवर्धक माना गया है. इसके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से ये यह ना सिर्फ खाने में बल्कि खाना पकाने में भी यूज किया जाता है. हालांकि, कई लोगों का यह मानना है की घी खाने से हम मोटे हो सकते हैं, लेकिन यह महज एक भ्रम है. इसी भ्रम की वजह से आजकल लोग खाने में रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहें हैं जिस वजह से लोगों को कई सारी बीमारियां जैसे मोटापा, बदहजमी और हार्ट डिसीजेस का सामना करना पड़ रहा है. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट मनीषा चोपड़ा हमे बताएंगी घी खाने के फायदे और क्यों घी का सेवन करना तेल के सेवन करने से ज़्यादा लाभदायक है. वीडियो देखेंAlso Read - Korean Beauty Hacks: सुंदर और हेल्थी त्वचा के लिए अपनाएं यह कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स | Watch Video