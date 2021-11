Gujarat Bride Goes Viral for giving exam in wedding attire : आज कल शादी के लिबास में परीक्षा दे रही लड़की का वीडियो चर्चा में है. दरहसल एक लड़की ने शादी दे दिन अपनी शादी से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को महत्त्व दिया (Gujarat Girl in bridal lehnga gives exam)और समय पर परीक्षा देने पहुंची. यह(Recent viral video of bride at exam hall) वीडियो राजकोट की एक लड़की(Gujarat Bride viral video) का है. वीडियो में लड़की शादी के लहंगे में परीक्षा देती नज़र आ रही है. लड़की का नाम शिवांगी बगथारिया बताया जा रहा है. वास्तव में लड़की अपने होने वाले पति और परिवार के साथ परीक्षा देने आई थी. और जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Funny Video: दुल्हन पर फीमेल रिपोर्टर ने लड़कों से पूछे सवाल, पर मिले ऐसे जवाब पेट पकड़कर हंसेंगे | देखिए मजेदार वीडियो