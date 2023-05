Hindi Video Gallery

Go First की उड़ाने इतने दिनों के लिए हुई कैंसल, जानिए कैसे और कब मिलेगा रिफंड ? - Watch Video

Go First की उड़ाने इतने दिनों के लिए हुई कैंसल, जानिए कैसे और कब मिलेगा रिफंड ? - Watch Video

Go First की सभी उड़ानें 2 नहीं बल्कि तीन दिन रद्द रहेंगी. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर बताया कि 3, 4 और 5 मई को सभी फ्लाइट कैंसल रहेंगी. इसके साथ ही एयरलाइन कंपनी NCLT के पास दिवालिया के लिए भी अप्लाई कर दिया है.

Go First की सभी उड़ानें 2 नहीं बल्कि तीन दिन रद्द रहेंगी. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर बताया कि 3, 4 और 5 मई को सभी फ्लाइट कैंसल रहेंगी. इसके साथ ही एयरलाइन कंपनी NCLT के पास दिवालिया के लिए भी अप्लाई कर दिया है. तो वहीं DGCA ने Go First को बिना बताए इस तरह से फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यात्रियों को उनका रिफंड कैसे मिलेगा.