Go First की उड़ानें हुई रद्द ! यात्रियों का फूटा गुस्सा - Watch Video

Go First की सभी उड़ानें 2 नहीं बल्कि तीन दिन रद्द रहेंगी. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर बताया कि 3, 4 और 5 मई को सभी फ्लाइट कैंसल (Go First Airlines Update) रहेंगी. तो वहीं गो फर्स्ट की उड़ान अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है.

Go First Flight Cancelled: Go First की सभी उड़ानें 2 नहीं बल्कि तीन दिन रद्द रहेंगी. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर बताया कि 3, 4 और 5 मई को सभी फ्लाइट कैंसल (Go First Airlines Update) रहेंगी. तो वहीं गो फर्स्ट की उड़ान अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है. लोग इधर-उधर अपने पैसों और अपनी उड़ान के बारे में पता करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है. आइए आपको सुनाते है कैसे यात्रियों ने क्या कुछ कहा.