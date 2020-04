मॉडल Puja Gupta एक बार फिर अपनी बोल्ड तस्वीरों के कारण चर्चा में हैं. Lockdown के बीच पूजा गुप्ता भी घर पर समय बिता रही हैं. हाल ही में उन्होंने बाथटब में नहाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. बाथटब में नहाते हुए Puja Gupta काफी बोल्ड पोज़ देती हुई नजर आ रही हैं. पूजा गुप्ता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के बीच सनसनी मचा रही हैं. पूजा गुप्ता ने फोटोज़ शेयर कर लिखा – The Fresh Queen Of Quarantine”. इसके अलावा पूजा गुप्ता ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो घर में work out करने के बाद सेल्फी लेती हुई नज़र आ रही हैं. पूजा गुप्ता मिस इंडिया यूनिवर्स 2007 का ताज अपने नाम कर चुकी हैं. फिल्म ‘फालतू’ से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था. इसके अलावा फिल्म ‘गो गोवा गोन’ में अहम भूमिका में दिखाई दी थीं. पूजा बहुत जल्द फिल्म ‘गो गोवा गोन’ की फिल्म के दूसरे पार्ट में नजर आएंगी.