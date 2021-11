Google Deletes 7 android apps on Play Store : गूगल ने हाल ही में प्लेस्टर से 7 एंड्रॉइड ऐप्स को बैन किया. रिपोर्ट्स के अनुसार इस डिलीट की वजह जोकर( Recent Joker Malware attack on Android apps) मालवेयर बताया जा रहा है. ऐप्स जैसे Now QRcode Scan, EmojiOne Keyboard और Dazzling Keyboard में जोकर मालवेयर को डिटेक्ट किया गया जिसके सहारे हैकर्स स्मार्टफोन को इनफेक्ट करते हैं और फिर डाटा चोरी करते हैं. इस वीडियो में (Google deletes 7 apps from Play Store)जानिए उन सात डिलीटेड ऐप्स की लिस्ट को और भी डिटेल में.Also Read - Moto E40 Review: तगड़ी बैटरी लाइफ और 48 मेगा पिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Moto E40, यहां जानिए और भी ख़ास फीचर्स के बारे में | Tech Reveal