Google Latest Update : गूगल अब कुछ स्मार्टफोंस में काम करना बंद कर देगा। जी हां ! गूगल में आया एक बड़ा और लेटेस्ट अपडेट. पॉपुलर ऐप्स जैसे यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स, प्लेस्टोर जैसे (Google latest update)और भी कई ऐप्स में गूगल अब अपनी सर्विस नही देगा. इस रिसेंट अपडेट में, स्मार्टफोन्स जो की एंड्राइड वर्शन 2.3.7 पर चल रहें हैं और काफी वक्त से अपडेट नहीं हुए हैं, गूगल उन सभी फोन्स में अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा. इन(List of phones in which Google will stop providing service) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को अपना फोन को एंड्रॉयड 3.0 वर्शन या फिर उससे ऊपर वाले वर्शन में अपडेट करना पड़ेगा. आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं उन स्मार्टफोंस और ऐप्स की लिस्ट जिसमे गूगल काम करना बंद कर देगा. वीडियो देखें