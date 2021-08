Google Pixel 6 Series: लम्बे इंतजार के बाद गूगल पिक्सल की नई सीरीज 6 का हो गया है खुलासा, सीरीज में आपको गूगल पिक्सेल 6 और 6 प्रो मिलेंगे. गूगल देविसेस एंड सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिक ओस्टरलाह ने पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो स्मार्टफोन का खुलासा करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया और जानकारी दी. (Rick Osterlah, Senior Vice President, Google Devices and Services, shared a blog post revealing the Pixel 6 and Pixel 6 Pro smartphones and gave information.) इस बार गूगल पिक्सल सीरीज में XL मॉडल की जगह एक प्रो मॉडल पेश किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखेंAlso Read - Top 5 Smartphones: जाने 15000 रुपये से कम में 5000mAh के बेहतरीन स्मार्टफोन्स | Watch Video