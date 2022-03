Google New Feature: गूगल (google) ने एंड्रॉयड यूजर्स (Android user) के लिए हाल ही में एक नया फीचर जारी किया है. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन से बीते 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री (Search History) को आसानी से डिलीट कर सकते हैं. आपको (Google new feature) यह फीचर android फोन के Google ऐप में ‘Delete Last 15 Minutes’ नाम से नजर आएगा. अगर आपके यह फीचर नहीं दिख (Delete last 15 mins history of google) रहा होगा तो इसके लिए आपको अपना गूगल ऐप अपडेट (Google app update) करना होगा. इस फीचर को सबसे पहले एक्सडीए डेवलपर्स के पूर्व एडिटर-इन-चीफ मिशाल रहमान ने देखा था. वीडियो में विस्तार से जानें इस फीचर को इस्तेमाल करने के बारे में.