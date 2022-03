electric car in gujrat: भारत में इलेक्ट्रिक कारों (Electric car) की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है. गुजरात के बोरसाड के रहने वाले हिमांशु पटेल के स्वामित्व वाली यूएस-आधारित कंपनी ‘ट्राइटन’ गुजरात में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी. हिमांशु पटेल बताते हैं कि वह अपना पहला मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट गुजरात (Manufacturing plant in gujrat) में लगाएंगे. यहां उनकी 600 एकड़ से भी (electric car in gujrat) अधिक की जमीन हैं. हिमांशु पटेल (Himanshu patel) की 30 लाख वर्ग फुट अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट बनाने की योजना है. गुजरात सरकार और कंपनी के बीच 4 अप्रैल को एक समझौते पर हिमांशु पटेल हस्ताक्षर करेंगे. हिमांशु पटेल बताते हैं कि वह गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों के (gujrati company triton) उत्पादन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का नेटवर्क भी स्थापित करेंगे. इसके लिए वह जल्द ही बैटरी निर्माताओं, ऑटोपार्ट्स निर्माताओं और चार्जिंग स्टेशन निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे. इस खबर के बारे और भी विस्तार से वीडियो में जानें.Also Read - 240Km रेंज के साथ आ रही Hero Splendor Electric, जानें इसके फीचर्स और कीमत