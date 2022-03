Gully Boy rapper MC Tod Fod Passes Away: गली बॉय फेम रैपर धर्मेश परमार (Dharmesh parmar) उर्फ एमसी तोड़ फोड़ (MC Tod Fod) का महज 24 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेश (MC tod fod Dharmesh Parmar passes away) के बैंड ‘स्वदेशी मूवमेंट’ ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है. धर्मेश परमार ने ‘गली बॉय’ के ‘इंडिया 91’ गाने (Dharmesh Parmar Rapper Rip) में अपनी आवाज दी थी. रणवीर सिंह (Ranveer singh) और सिद्धांत चतुर्वेदी ने धर्मेश के निधन (gully boy rapper) पर गहरा दुख जताया है. रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम (gully boy rapper mc tod fod passes away) स्टोरीज पर रैपर की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए टूटे हुए दिल का इमोटिकॉन लगाया है. वहीं सिद्धांत ने रैपर के साथ अपनी बातचीत का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. वीडियो में इस खबर के बारे विस्तार से जानें.Also Read - RIP MC Tod Fod: Gully boy के रैपर धर्मेश परमार ऊर्फ 'एमसी तोड़फोड़' का निधन, रणवीर-सिद्धांत ने दी श्रद्धांजलि