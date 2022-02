Gupt Navratri 2022: 2 फरवरी यानी की आज से शुरू हो चुकी है गुप्त नवरात्रि जो की 10 फरवरी तक चलेगी. इस नवरात्रि की पूजा को गुप्त रूप से किया जाता है, जिस वजह से (Time and date of Gupt Navratri 2022) इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है. यह नवरात्रि माह व आषाढ़ में आती है. बता दें, गुप्त नवरात्रि में माता के नौ रूपों की नही बल्कि 10 महाविद्याओं की पूजा की (Significance of Gupt Navratri) जाती है. इस वीडियो में (Gupt Navratri 2022) जानिए क्या है गुप्ता नवरात्रि, इसका शुभ मुहूर्त और इस पर्व के महत्व के बारे में.Also Read - Gupt Navratri 2022: कब है गुप्‍त नवरात्र‍ि, क्‍या है महत्‍व और पूजा विध‍ि, जानें