Why Hair Not Wash At Night: आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि रात के समय बाल नहीं धोना चाहिए. लेकिन आज के भागदौड़ भरी लाइफ में शायद ही इसे कोई फॉलो करता होगा. क्योंकि हम एक रुटीन सेट कर लेते हैं कि हमें सप्ताह में 2 से 3 दिन बाल धोना है. तो इसमें कुछ लोग दिन में बाल धोना पसंद करते हैं तो कुछ लोग रात के समय में बाल धोना पसंद करते हैं. ऑफिस के कारण लोगों की टाइमिंग इधर-उधर हो जाती है. कई लोग ये सोचते हैं कि ऑफिस में गीले बाल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. इससे उनकी सुंदरता पर असर पड़ेगा. क्योंकि गीले बाल चिपक जाते हैं और कभी-कभी तो लोग ये भी सोचते हैं कही ऑफिस लेट ना हो जाए. लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं बाल हमेशा दिन में ही धोने चाहिए. शास्त्रों का मानना है कि महिलाओं को रात में बाल कभी नहीं धोने चाहिए. वीडियो में जानिए क्यों रात में महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए.