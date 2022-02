Happy Birthday Abhishek Bachchan: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और वर्सेटाइल परफॉर्मेस के लिए जाना जाता है, आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. वे बॉलीवुड (Abhishek Bachchan birthday) के कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने स्टार किड होते हुए भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक ख़ास जगह बनाई है. उन्होंने बढ़िया फिल्में और सिरीज़ (Top performances of Abhishek Bachchan)जैसे गुरु और बॉब बिस्वास से दर्शकों का दिल जीता है. उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी बॉलीवुड की कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में. वीडियो में देखिए पूरी लिस्ट.Also Read - The Fame Game To Looop Lapeta: February के महीने में Release होंगी यह धमाकेदार फिल्में और सिरीज़, Watch List