Lata Mangeshkar’s 92nd Birthday : लग जा गले और प्यार का नगमा जैसे एवरग्रीन गानों में अपनी आवाज़ देने वाली, भारत की स्वर कोकिला और लीविंग लीजेंड लता मंगेशकर जी का आज 92 वा जन्मदिवस है. उन्होने अपने पूरे करियर में कुल 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाएं हैं. आज के दिन दुनियाभर से उन्हें ढेरों बधाइयां(Lata Maneshkar’s Birthday) व अपने फैंस की शुभकामनाएं मिलीं. इस अवसर पर वो अपने फैंस के लिए वह एक ख़ास तोहफा भी लाई हैं. जी हां ! दरअसल उन्होंने आज से 22 साल(Happy Birthday Lata Mangeshkar) पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था जो की किसी(New release of Lata Mangeshkar) कारणवश रिलीज नहीं हो सका था. गुलज़ार साहब द्वारा लिखा और विशाल भारद्वाज द्वारा कंपोज किया इस गाने का नाम है – सब ठीक तो है लेकिन सब ठीक नही लगता. इस गाने को उनके 92 वे जन्मदिन पर रिलीज किया गया जिसपर लता जी ने काफी खुशी जताई. ज़्यादा जानकारी के लिए यह वीडियो देखें.Also Read - Birthday Special: क्या है मौनी रॉय और सिंगर जुबिन नौटियाल की किस कंट्रोवर्सी का पूरा सच ? Watch Video To Know